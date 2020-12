Cade investiga venda da Oi Móvel para Vivo, TIM e Claro

No início, os sobrenomes foram criados como forma de diferenciar nomes repetidos. As culturas mais antigas utilizam um sistema patronímico, quando o sobrenome do filho faz alusão ao nome do pai. Esse gênero difundiu-se bastante na língua inglesa, em que há uma grande quantidade de sobrenomes que termina em son – como Stevenson, ou “filho de Steven”.

O costume se ampliou com a inclusão de características física e geográficas ou de nomes de profissões, como “Carvalho”, “Oliveira”, e “Ferreira”.

A historiadora da Universidade Federal do Ceará, Rosimeire Monteiro, conta que existem documentos de 1161 em que as pessoas citadas já tinham sobrenomes.

Com Blog FamilySearch