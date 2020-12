Morre em João Pessoa vítima de Covid-19, o maior nome da maçonaria na Paraíba

O cabo da Polícia Militar Diogo Gomes de Melo, de 31 anos, morreu afogado ao tentar salvar quatro crianças que se afogavam no mar de Itanhaém, no litoral de São Paulo, na tarde de terça-feira (29).

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo, que atendeu a ocorrência, por volta das 16h20, o policial aproveitava o dia de folga com a família na praia do Suarão quando entrou no mar para salvar o enteado, de 10 anos e três sobrinhos, todos de 12 anos, que haviam sido arrastados pelas ondas e estavam se afogando.

Ele conseguiu alcançar duas das crianças quando foi puxado pela força da água e não conseguiu retornar para a faixa de areia, desaparecendo no mar. Banhistas que estavam na praia conseguiram retirar as quatro crianças da água. Elas passam bem.

Buscas começaram a ser feitas para encontrar o policial. Cinco viaturas e 11 oficiais trabalharam nas buscas. Cerca de uma hora depois, o corpo de Diogo foi encontrado no mar.

O policial chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Itanhaém, mas já chegou ao hospital sem vida.

De acordo com o departamento de comunicação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cabo Melo, como era conhecido, estava na corporação havia 11 anos e meio. Ele integrava a 1ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na região central de São Paulo, e estava na Baixada Santista trabalhando no reforço da Operação Verão.

Em visita a Praia Grande, cidade vizinha a Guarujá (SP), onde passa o Ano Novo, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do policial.

“Lamentamos o falecimento do cabo da Polícia Militar que foi salvar uma garotada.

