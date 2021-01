Prefeitura de Pilõezinhos lança nova identidade visual – Governo: cuidando do nosso povo

O apresentador Samuka Duarte anunciou que pediu demissão do Sistema Correio e vai voltar para o Sistema Arapuan, onde já trabalhou antes de ingressar na afiliada da Record na Paraíba.

“Eu quero compartilhar com vocês uma notícia muito boa, surpreendente para você e para mim também. Eu estou, a partir de hoje, na minha nova casa. A casa da gente. Eu tô na sua casa, a TV Arapuan, a TV da gente, a minha TV, a sua TV”, declarou Samuka, em vídeo.

Ele disse que está feliz em voltar à casa, que é a TV Arapuan, onde ele esteve por vários anos antes de ser contratado pela TV Correio. “Eu vou contar com sua audiência. Eu quero você comigo, eu quero sua família comigo. Vim expressar a minha alegria, a minha imensa satisfação de voltar à casa. Como diz a Bíblia, voltei à casa paterna.”

O apresentador havia sido contratado juntamente com Emerson Machado, no final de 2010, pela TV Correio, após conquistar o primeiro lugar de audiência no Cidade em Ação, da TV Arapuan, telejornal do meio-dia da afiliada da RedeTV, e também na Arapuan FM. Samuka tomou o primeiro lugar de audiência da TV Cabo Branco, afiliada Globo em João Pessoa, por vários anos.

Fonte: ClickpPB