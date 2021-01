Medicamento reduz em 70% a infecção de células pelo novo coronavírus

O Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI) do Centro de Informática (CI) da UFPB divulgou edital retificado com o novo calendário para processo seletivo, visando o ingresso de alunos regulares em 2021.1 Segundo o novo calendário, os candidatos a vagas no PPGI devem efetuar suas inscrições pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) até 08 de janeiro próximo. Além do edital, a coordenação do Programa publicou também o quadro com os projetos de pesquisa realizados atualmente pelos docentes, assim como as vagas ofertadas por cada professor, em suas respectivas áreas.

O PPGI oferece, no máximo, 68 vagas para o curso de mestrado, distribuídas entre as 2 linhas de pesquisa, considerando a(s) área(s) de concentração, nos termos da Resolução que regulamenta o Programa. Conforme o edital, o número de vagas ofertadas depende da disponibilidade dos professores do programa, que distribuem suas vagas em projetos de pesquisa dentro das linhas do programa.

Não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas da seleção. Do total de vagas oferecidas serão acrescentadas 20% a mais de vagas, destinadas aos candidatos autodeclarados ou oriundos da população negra, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e pessoas com deficiência, segundo a Resolução Consepe/UFPB Nº 58/2016. Exemplo, caso haja 30 vagas disponíveis nos projetos, o programa ofertará mais 6 vagas a serem distribuídas a critério do colegiado.

