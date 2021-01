Conheça os missionários de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Moradores da cidade de Santa Luzia foram surpreendidos com uma invasão de cágados em suas casas. Os quelônios que vivem nas margens do Açude Velho da cidade começaram a deixar o local e perambular pelas ruas e residências. No último domingo (3) após receber as denúncias, uma equipe da Prefeitura Municipal resgatou centenas que deixaram o Açude Padre Ibiapina e estavam perambulando fora de seu habitat natural, inclusive, com vários encontrados atropelados e mortos pelos carros. Apesar de não apresentarem riscos à saúde da população esse animal é semiaquático e precisa do contato com a água para sobreviver.

Os moradores da região, disseram ser normal ver os cágados margeando o córrego do açude, mas que nos últimos dias a situação ficou descontrolada com uma grande quantidade de cágados indo para a rua.

Em entrevista ao ClickPB, a presidente da Associação Guajiru da Paraíba, Danielle Siqueira, destacou que é preciso ter cuidado com o animal e, em caso venha a encontrar um fora do seu habitat deve-se entrar em contato com a equipe ambiental da cidade.

“Tem que ter cuidado quando for pegar, pois eles mordem, por isso a importância de saber que eles tem essa retração lateral do pescoço. Eles tem esse amplo alcance, então segurando no casco muito pra cima a pessoa pode acabar levando uma mordida. Eles também têm B tem unhas, então podem arranhar se a pessoa segurar. Melhor mesmo é ligar para alguém da ambiental ir buscar. Ah é importante saber que são de água doce”, explicou, reforçando que não se deve confundir esse animal com os outros dois do grupo, já que a tartaruga é do mar e o jabuti da terra.

Diferença entre Tartaruga, cágado e jabuti

Os três são da ordem Testudinata, ou quelônios. Esses répteis possuem várias diferenças entre si. Os jabutis são os quelônios terrestres. Os cágados são os quelônios semiaquáticos, aqueles que realizam parte de suas atividades dentro da água e parte de suas atividades fora da água. Já as tartarugas vivem quase que inteiramente na água.

clickpb