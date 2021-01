Cagepa anuncia racionamento para as cidades de Belém, Caiçara e Logradouro

A prefeita Michele Ribeiro (Cidadania) de Pedro Régis, cidade do litoral norte paraibano, encontrou os primeiro desafios já na chegada à sede da Prefeitura no primeiro dia de trabalho, na manhã dessa segunda-feira, (04).

Reunida com os servidores da edilidade para planejar os primeiros passos da nova gestão, Ribeiro se quer teve onde sentar para ouvir a equipe. O vídeo e as fotos a seguir, enviado pela assessoria de comunicação da Prefeitura, revela as condições precárias encontradas pela nova equipe administrativa. As imagens mostram o prédio com a estrutura física deteriorada, além de vários equipamentos e móveis sucateados.

O arquivo permanente está totalmente desorganizado e sem acomodação de parte dos documentos, que foram encontrados jogados no chão. Já os processos licitatórios não foram encontrados nos armários do setor. As instalações elétricas também foram encontradas com fiação exposta ou ineficiente.

Diante da equipe, a prefeita fez questão de expor a situação precária encontrada e registrar tudo em fotos e vídeo. “É inadmissível que vocês fossem obrigados a trabalhar em condições tão degradantes”, disse ela aos servidores. Ribeiro relatou que foi impedida de exercer o direito a um processo de transição e diante do que estava observando no local, estava entendendo o porquê.

A Cidade está às escuras, postes com lâmpadas queimadas em diversas localidades, em especial na zona rural, e o lixo tomando conta das ruas e praças. Segundo a assessoria, a situação é precária e a deterioração do patrimônio se estende por todas as pastas, a exemplo da frota de veículos, onde muitos foram encontrados sem condições mínima de uso. Nos próximos dias uma auditoria será realizada para avaliar as condições financeiras que está o Município e dos demais equipamentos públicos, uma vez os relatórios de transição não foram entregues. A avaliação terá processo judicializado e em seguida será exposta ao público por meio de coletiva de imprensa futuramente marcada para apresentar à população a situação encontrada.