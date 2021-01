Wesley Safadão lança música gospel em parceria com grupos famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) — Wesley Safadão, 32, lançou nesta terça (2) a música “Deus Tem um Plano”, em parceria com os artistas gospel Casa Worship e Clovis. A canção é a primeira do projeto Conexão Gospel, da Deezer, em que a plataforma propõe colaborações inéditas entre músicos de diferentes estilos ao longo de 2021.

“Eu gosto muito de louvor. Cantei essa música em duas lives minhas e quando surgiu o convite da Deezer lembrei dela e sugeri, contando que ela me tocou muito. Está sendo muito prazeroso poder gravá-la para Deus. Algumas pessoas já me viram cantando no dia a dia, mas esta é a primeira vez oficial e estou muito feliz”, disse Wesley.

Para os integrantes da Casa Worship, o projeto é uma oportunidade de conquistar públicos que eles sonhavam em alcançar, mas não conseguiam. “Musicalmente falando queremos muito quebrar essa barreira entre gospel e secular [o que não é cristão]. Nós acreditamos que quando a música fala de amor, ela faz bem para as pessoas”, diz Julliany Souza, uma das vocalistas da banda.

Para o cantor gospel Clovis, as colaborações entre artistas são o futuro. “Estamos lidando com dois fenômenos da música: o Wesley é um sucesso no Brasil e fora, e Casa Worship também. A gente vê artistas conhecidos no mundo todo, como Justin Bieber e Kanye West numa era moderna se voltando para Deus, e eu acho que isso só enriquece”, conta Clovis.

Segundo um estudo da Deezer, as pessoas têm buscado nas músicas mensagens de fé, esperança e conforto. O fato, de acordo com a plataforma, explica o crescimento das playlists de música gospel no streaming em 2020.

“Nesse tempo delicado de pandemia as pessoas se aproximaram mais de Deus e a música foi muitas vezes a maior aliada para expressar esse monte de sentimento. E não importa se o ritmo é sertanejo, pagode, pop, rock ou samba, o principal é levar a mensagem de esperança e conforto. E nesse projeto vamos conectar grandes artistas e milhões de fãs em torno da música cristã”, diz Lincoln Baena, editor de gospel da Deezer.

Pollyana Ferreira, editora de sertanejo e forró da plataforma, complementa que em 2020, o que mais viu foram novos elos se formarem e se fortalecerem por meio de canções. “A ideia do nosso projeto é falar com todos os apaixonados por música independentemente do gênero musical, e falar das conexões que a música pode proporcionar entre artistas e seus públicos”, afirmou.