Mulher é encontrada morta no bairro do Rosário em Guarabira

A Paraíba contabilizou mais 1.101 casos confirmados de Covid-19, totalizando 169.646. O número de óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus saiu de 3.740 para 3.755, com mais 15 confirmados entre essa terça-feira (5) e esta quarta-feira (6), sendo quatro ocorridos nas últimas 24 horas. Vinte e sete mortes ainda estão sob investigação. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Até o momento, 541.482 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados na Paraíba.

Resumo | Últimas 24h na Paraíba

Confirmados: 169.646 (eram: 168.545)

Descartados: 221.081 (eram: 220.216)

Dentre os casos confirmados:

Recuperados: 128.558 (eram: 127.864)

Isolados em casa: 37.021 (eram: 36.631)

Internados: 312 (estável)

Mortos: 3.755 (eram: 3.740)

Entre os confirmados nesta quarta-feira, 66 (6%) são casos de pacientes hospitalizados e 1.035 (94%) são leves.

Cinco municípios concentram 508 novos casos, o que corresponde a 46,13% dos casos registrados nesta quarta. São eles: João Pessoa, com 266 novos casos, totalizando 42.963; Campina Grande, com 79 novos casos, totalizando 15.640; Sousa, com 76 novos casos, totalizando 3.731; Patos, com 47 novos casos, totalizando 7.295; Pombal, com 40 novos casos, totalizando 1.638.

Mortos

Dos 15 óbitos confirmados nesta quarta-feira pela SES, quatro ocorreram nas últimas 24 horas. As vítimas são dez homens e cinco mulheres, com idades entre 27 e 92 anos. Uma das vítimas não possuía comorbidade informada às autoridades de saúde. Cardiopatia foi a comorbidade mais frequente. Até esta quarta-feira, 192 cidades paraibanas registraram óbitos por Covid-19, o que representa 86,09% dos 223 municípios.

Ocupação de leitos

A ocupação total de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 50%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP), a taxa de ocupação chega a 51%. Em Campina Grande, estão ocupados 60% dos leitos de UTI adulto, mesmo índice registrado no Sertão do estado. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 20 pacientes foram internados nas ultimas 24 horas.

Leitos para Covid-19 ativos em todo o estado

Enfermaria: 496 (168 ocupados)

UTI: 302 (144 ocupados)

Gráficos







