Brasil registra mais de 200 mil mortes pela Covid; uma pergunta: Existe vida após a morte?

O primeiro uso que a árvore genealógica teve foi o de conservar a informação sobre a origem familiar. Antigamente era uma prática que só as famílias mais ricas realizavam para provar a pureza de sua estirpe ou a grandiosidade do seu passado. Na atualidade as coisas são diferentes. A árvore genealógica se transformou em uma ferramenta para se conhecer. Infelizmente não são muitas as famílias que conservam as marcas de seu passado e as transmitem às seguintes gerações. Por isso, às vezes não é nada fácil obter informação sobre essas raízes familiares.

Agora é possível ter sua árvore gratuita e sem nenhum fim lucrativo. Isso através do FamilySearch, que é uma organização internacional, sem fins lucrativos, dedicada a ajudar as pessoas a descobrir sua história da família e conta com ajuda de missionários que de forma gratuita e voluntária os ajudam a criar sua árvore e conhecer mais da história da família, apresentando documentos que foram disponibilizados nos cartórios para o projeto.

