Padre Ernando Teixeira de Carvalho morre vítima da Covid-19

As aulas da rede estadual de ensino da Paraíba devem ser iniciadas de maneira híbrida (presencial e remota) ou mesmo apenas remota no fim de fevereiro ou início de março a depender do processo de vacinação contra o novo coronavírus. A informação foi dada na tarde de hoje pelo secretário de Estado da Educação, Cláudio Furtado. Segundo ele, pelo cenário da pandemia que temos atualmente, não é possível promover a reabertura das escolas.

“Hoje um dos fatores que mais nos preocupa no que diz respeito ao retorno é a discussão do governo federal do início da vacinação. O Estado já tem seu programa de vacinação, mas temos que analisar o cenário hoje no Brasil, do aumento dos casos e isso tem que ser levado em consideração. Olhando o momento atual, não há condições de reabrir escolas”, declarou.

Claúdio explicou que foi criado um comitê estadual composto por pais, professores, servidores e alunos para discutir a retomada das atividades presenciais nas escolas do Estado da Paraíba. “Nós temos dialogado com os sindicatos dos docentes sobre esse retorno”.

Um dos fatores que será analisado para definir o modelo das aulas é o resultado do inquérito sorológico cuja divulgação deve se dar no dia 15 deste mês. “Estamos muito alinhados com a Secretaria de Saúde e esta volta das aulas só se dará se tivermos condições de segurança para a rede e a comunidade paraibana. Na Inglaterra, pararam as escolas agora”, comentou ele.

