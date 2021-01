Laudo aponta que bebê teria morrido após engasgo

Laudo médico apontou que o bebê de nove meses que morreu nesse sábado (9), em um apartamento no bairro do Bessa, em João Pessoa, foi vítima de broncoaspiração, ou engasgo. Com isso, fica praticamente descartada a hipótese de envolvimento direto da mãe na morte do menino.

A mãe do bebê chegou a ser considerada suspeita no caso. Ela estaria em surto psicótico quando a criança morreu. A mulher sofria de depressão e, ao acordar, mostrou-se agitada e começou a gritar. Parentes perceberam que ela estava apertando a criança durante a amamentação. Ao pegar o menino, viram que ele estava morto.

A partir do resultado da perícia, a Polícia Civil deve investigar se a mulher não percebeu que o filho havia se engasgado a tempo de salvá-lo devido à sua condição psicológica naquele momento.

Fonte: Portal Correio