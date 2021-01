Projeto de Camila institui educação de consumo sustentável nos recursos naturais na Paraíba

A Prefeitura de Sapé está realizando uma avaliado do fluxo do trânsito e a qualidade das vias para realizar as mudanças necessárias no tráfego. A análise, que começou nesta semana, tem sido feita pela equipe da Superintendência Municipal do Trânsito (SMTrans) e conta com o suporte de engenheiros e demais profissionais técnicos.

Nas vistorias, a sinalização horizontal e vertical das ruas vem sendo corrigida e revitalizada. Profissionais estudam a possibilidade de modificar o fluxo no centro da cidade para melhorar a fluidez do tráfego e reforçar a segurança da população, já que é a região é a que possui maior circulação de pessoas.

Conforme o superintendente da pasta, Sargento Monteiro, ainda neste mês de janeiro, as alterações devem ser feitas no fluxo. Ele explicou que há uma desorganização viária na cidade, além de ser necessário reavaliar as placas, fluxos e demais pontos que precisem de mudança.

“Tem uma rua, por exemplo, que possui um canteiro central muito largo, o que impede que caminhões transitem por ali, gerando muitas vezes um congestionamento quando esses veículos precisam voltar de ré. Então são essas coisas que estamos analisando para as devidas alterações”, detalhou.

Também foi retomada nesta semana a feira livre na avenida Rio Branco, em Sapé. De acordo com o secretário, a localização do local foi reavaliada e modificada para facilitar a mobilidade e evitar transtornos. O projeto foi uma das promessas de campanha do prefeito Major Sidnei e foi implantado já nos primeiros dias de gestão.