Paraíba confirma 681 novos casos de Covid-19 em e 09 óbitos

O Tribunal de Justiça da Paraíba publicará, no Diário da Justiça eletrônico (DJe) desta quarta-feira (13), o edital nº 01/2021, que trata da realização de Processo Seletivo por Prova Online para formação de cadastro de reserva para estágio remunerado. A seleção será realizada por meio de parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e é voltada a estudantes de pós-graduação dos cursos de Direito e Ciências Contábeis.

De acordo com o edital, poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de pós-graduação onde a atividade de estágio deve estar prevista no projeto pedagógico do curso. Os pretendentes devem estar cursando, no mínimo, o 1° semestre do curso de pós-graduação, o que será comprovado por meio de declaração acadêmica e histórico emitidos pela Instituição de Ensino.

O regime do estágio será de 30 horas semanais, a serem cumpridas em horários e turnos definidos pelo TJPB. As inscrições e provas on-line serão recebidas, de maneira gratuita, somente via internet, pelo site www.ciee.org.br, no período de 25 de janeiro a 09 de fevereiro de 2021, incluindo sábados, domingos e feriados. Ao término da inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova on-line.

O processo seletivo é composto por uma etapa de prova objetiva on-line, contendo 20 questões, baseadas nos conteúdos programáticos dispostos no Anexo II do edital. O gabarito provisório e o caderno de questões serão divulgados no site do CIEE (www.ciee.org.br) no dia 10 de fevereiro deste ano e a publicação da lista de classificação provisória, no dia 08 de março. A publicação da lista de classificação final ocorrerá no dia 18 de março e o valor da bolsa auxílio corresponderá a R$ 1.913,10 (um mil novecentos e treze reais e dez centavos) mensal, para todos os cursos, além de R$ 86,90 (oitenta e seis reais e noventa centavos) mensal a título Auxílio Transporte.

O processo seletivo terá validade de 12 meses, a partir da publicação do resultado final definitivo, podendo, a critério do TJPB, ser renovado por igual período. Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pela Central de atendimento do CIEE, pelo número 3003-2433, ou através do e-mail [email protected]

Confira, aqui, o edital.

Por Celina Modesto / Gecom-TJPB