Existe possibilidade de nova cepa da covid-19 chegar a Paraíba

A nova variante do coronavírus, identificada no Japão em viajantes que estiveram no Estado do Amazonas, na Região Norte do Brasil, pode chegar a Paraíba. No entanto, o secretário de Estado da Saúde (SES-PB), Geraldo Medeiros, garantiu que o Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (Lacen-PB) está preparado para identificar a nova cepa.

“Num país globalizado como esse, de extensão territorial, não tem como conter a disseminação da cepa. É uma questão só de tempo, mas nós esperamos que as vacinas atuais permitam a imunidade para essas variantes também, que é o mais provável. E consequentemente, com a campanha de vacinação nós teremos bloqueio da transmissibilidade”, revelou em entrevista ao ClickPB.