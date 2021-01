Kits com máscara e álcool serão distribuídos para estudantes que farão o Enem na PB

Partidos de oposição, em ação conjunta, decidiram nesta sexta-feira (15/1) apresentar um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por crime de responsabilidade em relação às condições da saúde no Amazonas, especialmente na capital, Manaus.

O pedido é assinado por lideres na Câmara do PT, PSB, PT, PCdoB, PDT e Rede, além do líder da Minoria. No texto, as legendas consideram a “prática de crimes de responsabilidade em série, que resultaram na dor asfixiante do Amazonas e de milhares de famílias brasileiras”.

t5