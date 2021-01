Saúde detalha Plano Estadual de vacinação contra a Covid-19 para os municípios

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou, nesta quinta-feira (14), uma série de reuniões de orientação para a vacinação contra a Covid-19. A agenda é voltada para os secretários municipais da Paraíba e tem o objetivo de apresentar o plano estadual para os gestores e estabelecer ações e estratégias para a imunização.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Imunizações da SES, Isiane Queiroga, a finalidade do encontro é instrumentalizar as Gerências Regionais de Saúde (GRS), municípios e serviços de saúde para vacinação contra Covid-19. Também serão discutidos tópicos como a organização da rede de frio, a logística de recebimento e distribuição das vacinas, e descrição dos grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença. A ideia é dar subsídios para que cada território elabore sua estratégia de aplicação da vacina.

A coordenadora explica que a Paraíba possui mil salas de vacinação, 12 centrais regionais de rede de frio e 11 veículos refrigerados para a distribuição nas 12 GRS. Ela enfatiza que a logística do deslocamento das doses está pronta, com segurança garantida no translado. “O Ministério da Saúde sinalizou que as doses serão enviadas a partir do dia 20 de janeiro. A distribuição para as Gerências Regionais será de imediato. Ainda não temos o quantitativo de doses que receberemos para essa primeira fase. O Programa Nacional de Imunização sinalizou que a entrega das vacinas será sequencial e de forma gradativa”, pontua.

Sobre o cronograma de vacinação, o plano está dividido em quatro fases. A primeira possui dois grupos e contempla a seguinte população: Grupo 1 – Trabalhadores de Saúde; povos de comunidades tradicionais quilombola; população indígena vivendo em terras demarcadas; e Grupo 2 – pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas; pessoas de 80 anos ou mais; pessoas de 75 a 79 anos.

“É importante informar que os profissionais de saúde que serão contemplados nessa primeira fase são aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde. Incluímos também os que atuam em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos, doulas e parteiras, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. Na hora da vacinação, será solicitado um documento que comprove a vinculação ativa do profissional. A orientação é que as doses sejam aplicadas nos serviços de saúde”, detalha.

O registro das doses aplicadas será nominal e individualizado, por meio do número do Cartão Nacional de Saúde ou número do CPF do usuário. A SES está estimulando a população a baixar e usar o aplicativo de celular do Ministério da Saúde, o Conect SUS, para agilizar no processo de vacinação. Isiane observa que a não apresentação do cadastro prévio e do aplicativo não será impeditivo ao ato de ser vacinado nas unidades de saúde.

Sobre o estoque de seringas e agulhas, a coordenadora do Núcleo de Imunização garante que a SES tem o suficiente para começar a primeira fase do plano. Além das 286 mil já disponíveis, a secretaria aguarda para os próximos dias a entrega de mais 272 mil seringas e agulhas e mais 1,8 milhão que serão entregues ao longo do período da campanha, assim como as doses da vacina.

A secretária executiva da Saúde, Renata Nóbrega, estava presente na primeira reunião e explicou que a versão atual do plano de vacinação ainda pode sofrer alterações de acordo com as atualizações do Ministério da Saúde. Ela reforçou que, mediante recebimento das vacinas, a SES repassará a todos os 223 municípios seguindo os critérios destacados pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). A secretária executiva alertou ainda para as informações falsas que circulam e solicitou a colaboração dos municípios.

“A gente precisa quebrar essa corrente de informações de que a vacina não tem eficácia e não vai proteger a população. Nossa missão de coletivo da saúde pública é dar uma resposta aos paraibanos”, completa.

O Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 foi elaborado pela SES em conjunto com a Sociedade Brasileira de Imunização na Paraíba e Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. O documento completo está disponível no site do Governo da Paraíba exclusivo para o coronavírus, no link: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos-1/plano-operacional-da-estrategia-de-vacinacao-a-covid-19-paraiba_29_12.pdf

