IFPB abre processo seletivo para professor substituto; saiba mais

O IFPB abriu processo seletivo para contratação de professor substituto de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para atuar na Educação Básica, na Educação Superior, na Educação Profissional e Tecnológica e na Educação de Jovens e Adultos, nas formas presencial e/ou a distância. O certame visa atender às necessidades de excepcional interesse público dos campi Cajazeiras, Campina Grande, Itabaiana, João Pessoa, Monteiro, Patos, Princesa Isabel, Santa Luzia e Sousa. O período de inscrição vai de 18 a 24 de janeiro.

Ao todo são 17 vagas disponíveis para os seguintes códigos: Matemática, programação, artes, Petróleo e gás, Filosofia, Química, infraestrutura(Construção Civil), Informática e Eletrotécnica – Sistemas de Energia Renovável. Confira os detalhes dos perfis e habilitações exigidos no quadro de vagas disponíveis no Edital nº 4/2021.

Clique aqui para acessar o edital.

O regime de trabalho das vagas dispostas é de 40 (quarenta) horas, com remuneração inicial é de R$ 3.130,85, devendo ser ajustada, no ato do contrato, conforme a titulação do candidato aprovado e/ou outras previsões legais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível em: https://concursos.ifpb.edu.br/, desde que detenha ou possua acesso a uma conta de e-mail válido e ativo.

Devido a situação da Pandemia de COVID-19, do isolamento social e da suspensão das atividades presenciais no âmbito deste Instituto Federal da Paraíba, todas as fases desse certame ocorrerão excepcionalmente e exclusivamente de forma remota.

