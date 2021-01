IFPB prorroga inscrições de processo seletivo para cursos técnicos

O IFPB promoveu nova prorrogação das inscrições do Processo Seletivo dos Cursos Técnicos- PSCT 2021.1. O prazo vai até o dia 20 de janeiro. São mais de 3.600 vagas em cursos técnicos integrados e subsequentes totalmente gratuitos e sem provas. O candidato precisa apenas efetuar a inscrição de forma online, preencher o formulário eletrônico e anexar o histórico escolar e, no caso do subsequente, também pode utilizar o desempenho no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou do Enem.

Para os Cursos Técnicos Subsequentes, o candidato precisa ter o ensino médio completo ou estar concluindo. Os Cursos Técnicos Integrados são para estudantes concluintes do ensino fundamental (9° ano).

O IFPB oferta metade das suas vagas para quem estudou o Ensino Fundamental na rede pública. Há ainda cotas para quem tem renda familiar per capita mensal de até 1,5 salário mínimo, para pessoas negras, pardas e indígenas, e pessoas com deficiência. Em Sousa, há cotas para assentados da reforma agrária.

Para realizar sua inscrição acesse abaixo os editais e o local de inscrição:

Técnico Integrado- Edital 1/2021

Técnico Subsequente- Edital 2/2021

Técnico em Instrumento Musical Subsequente- Edital 3/2021

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 08 de fevereiro e o resultado final do processo no dia 11 de fevereiro. Confira todas as datas na página do PSCT.

Assessoria