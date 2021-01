Registrado assalto em ônibus entre as cidades de Marí e Guarabira

Um homem armado de pistola assaltou um ônibus da empresa Rio Tinto. O assalto aconteceu por volta das 18h30 desta sexta-feira em determinado trecho da rodovia PB-073 que liga Guarabira a Mari-PB.

O assaltante entrou no ônibus no terminal Rodoviário de João Pessoa dizendo que iria com destino à cidade de Sapé, porém passou da cidade pois disse ao cobrador que havia cochilado. Ao chegar nas imediações do parque de vaquejada Chiclete Félix anunciou o assalto.

Ele levou relógio, celulares e dinheiro de todos que estavam dentro do ônibus.