Após aprovação da Anvisa, governo de SP aplica 1ª dose da CoronaVac antes do início do plano nacional de vacinação

Apesar dos pedidos de adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por conta da pandemia do coronavírus, as provas estão marcadas para acontecer neste domingo (17) e no próximo (24). Na Paraíba, 161.493 pessoas se inscreveram na edição de 2020. Dessas, 384 tem idade igual a 60 anos ou acima como o ClickPB apurou. Isso mostra que participar do Exame pode ocorrer em quaisquer gerações, assim como a inserção nas instituições de ensino superior.

Com esses dados, a Paraíba é o 10º no país com maior número de inscrições nessa faixa etária, ficando atrás dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco, Ceará e Paraná, respectivamente. Por conta da pandemia do coronavírus, entre as medidas implementadas estão a disponibilização de álcool em gel nas salas e a obrigatoriedade do uso de proteção facial durante a prova. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o participante poderá levar mais de uma máscara para troca ao longo durante o dia. As máscaras serão verificadas pelos fiscais para evitar infrações.

O candidato deve utilizar para preencher o Cartão-Resposta a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. Os portões dos locais de provas serão abertos mais cedo, às 11h30 (horário de Brasília). O fechamento dos portões será às 13h e as provas começam às 13h30. O término da aplicação regular deste domingo será às 19h. Aqueles participantes acometidos por Covid-19 ou por outras doenças infectocontagiosas podem solicitar a participação na reaplicação das provas, que será aplicada em 23 e 24 de fevereiro.

Clickpb