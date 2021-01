É possível ficar espiritualmente fracos sem percebermos?

As famílias são importantes para Deus, elas são parte central do plano do Senhor para nossa felicidade. Nós nascemos aqui nesta terra em uma família. Criar uma família é muito gratificante, mas pode ser difícil, especialmente no mundo de hoje. Seus filhos terão que enfrentar decisões mais difíceis do que aquelas que você enfrentou em sua juventude.

Desejamos edificar um forte relacionamento familiar. E o lar pode ser um lugar onde sentimos apoio, segurança e amor. Deus não deseja que os laços familiares terminem quando morrermos, isso é extremamente importante.

Na Bíblia Sagrada, mais precisamente em Provérbios 22:6, lemos: “Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele”. Como pai ou mãe, é sua responsabilidade ensinar a seus filhos bons valores e princípios. Ensine a eles sobre Deus e o quanto Ele os ama. Ensine a eles que a honestidade é a melhor política. Ensine a eles a Regra de Ouro: trate os outros como você gostaria de ser tratado.

Como diz o ditado: “A família que ora unida, permanece unida”. Deus abençoa as famílias que oram juntas com maior paz, amor e harmonia no lar. A oração familiar também é uma ótima maneira de ajudar as crianças menores a desenvolver o hábito de orar individualmente. A correria do dia a dia pode dificultar a oração em família. Mas esse é um esforço que vale a pena.

Quer saber mais como podem reunir toda a família e superar todas as dificuldades? Missionários poderão, de maneira gratuita e por chamada de vídeo, orientar você e seus filhos para que sua família seja abençoada e se tornem unidos, e assim, tenham completa alegria. Clique aqui ou chame diretamente no whatsapp 83 9 9135-5996

Com Vinde a Cristo (livremente adaptado)