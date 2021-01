Mulher é presa ao usar documento falso para visitar presidiário na PB

Por volta das 21h40min deste sábado (16) na Rua Manoel Ribeiro Franco, centro, Araçagi-PB, foi registrado pela Polícia Militar um homicídio.

A guarnição do Destacamento de Araçagi foi informada de que um homem, vítima de esfaqueamento, tinha dado entrada na Unidade de Saúde Mista Vanildo Maroja. Imediatamente a guarnição foi ao local e manteve contato com familiares os quais informaram que a vítima estava tendo um relacionamento com a ex-companheira do acusado, o qual tem problemas psicológicos, e que já vinha ameaçando a vítima por várias vezes e que na noite de ontem concretizou a ameaça, efetuando um golpe de faca na região do pescoço, da vítima, e em seguida evadiu-se com destino a Rua Santo Amaro. De imediato a guarnição, com apoio da guarnição da Força Tática se dirigiu ao local informado efetuou várias rondas porem até o momento o indivíduo não foi localizado.

Momentos depois a guarnição tomou conhecimento que a vítima, ERALDO COSTA DE SOUZA, 36 anos, não resistiu ao ferimento e veio a óbito na unidade hospitalar de Araçagi. Nesse sentido, as diligências continuam objetivando localizar e prender o homicida.