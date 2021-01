Inscrições em seleção da Defensoria Pública da Paraíba são abertas

Estão abertas a partir desta segunda-feira (18) as inscrições no processo seletivo simplificado para a Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE). No total, são oferecidas 130 vagas para todos os níveis de escolaridade, com remunerações entre R$ 1.250 e R$ 4 mil.

Veja o edital da seleção para a Defensoria Pública do Estado da Paraíba O cargo com mais vagas oferecidas é o de agente administrativo, com 30 oportunidades para pessoas com ensino médio completo. Já o cargo de maior salário é o de analista de desenvolvimento de sistemas, com seis vagas para pessoas com ensino superior em computação ou em processamento de dados. Ainda há vagas para arquiteto, assistente jurídico, assistente social, condutor de veículos (CNH D), engenheiro civil, profissional de contabilidade, psicólogo, psicopedagogo e técnico em informática. As inscrições devem ser feitas no site da organizadora até o dia 31 de janeiro. As taxas de inscrição custam R$ 75 para cargos de nível fundamental, R$ 85 para cargos de nível médio e técnico e R$ 95 para cargos de nível superior. As provas estão previstas para acontecer no dia 28 de fevereiro. Seleção para a Defensoria Pública do Estado da Paraíba Vagas: 130

Níveis: fundamental, médio, técnico e superior

Prazo de inscrição: até 31 de janeiro

Local de inscrição: site da organizadora, Ápice Consultoria

Taxas de inscrição: R$ 75 (fundamental), R$ 85 (médio/técnico) e R$ 95 (superior)

Provas: 28 de fevereiro

Edital de seleção para a Defensoria Pública do Estado da Paraíba

G1