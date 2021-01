Governo prorroga suspensão de procedimentos do Bolsa Família

2021 será um ótimo ano para amantes da Astronomia. Chuvas de meteoros, conjunções entre planetas, superlua e eclipse estão entre os eventos astronômicos previstos para ano. O calendário foi confirmado ao Portal Correio pela Associação Paraibana de Astronomia (APA).

O primeiro espetáculo celeste com visualização possível na Paraíba ocorreu na madrugada do dia 3 de janeiro, com a chuva de meteoros Quadrântidas. O próximo evento astronômico que poderá ser visto do estado é a conjunção da Lua, Marte e Urano. O alinhamento dos planetas com o satélite natural da Terra acontece nesta quarta-feira (20).

O presidente da APA, Marcelo Zurita, explica que a proximidade de Marte deve ajudar o espectador a encontrar Urano, mas o planeta de cor azulada só pode ser visto através de telescópio ou binóculos. Segundo ele, a distância entre Marte e Urano será de 1 grau e 38 minutos, o que equivale a pouco mais do diâmetro aparente de três luas cheias. Dependendo do instrumento usado, os dois estarão no mesmo campo de visão do telescópio ou binóculo. Marcelo Zurita destaca que o fenômeno é uma boa oportunidade para quem gosta de observar e fotografar objetos muito próximos no céu.

“As conjunções chamam a atenção mais por uma questão estética do que científica. Nesse caso, Urano é um planeta difícil de se enxergar a olho nu. E é exatamente pelo fato do brilho dele ser muito fraco e difícil de observar que essa a conjunção oferece uma excelente possibilidade. Achar Marte no céu é fácil, então com um binóculo é possível encontrar Marte e usá-lo como referência para encontrar Urano”, orienta Marcelo Zurita.

Eventos astronômicos visíveis na Paraíba em 2021

20 de janeiro: conjunção da Lua, Marte e Urano

4 de março: oposição do Asteroide 4 Vesta

4 a 6 de março: conjunção de Mercúrio e Júpiter

9 e 10 de março: conjunção de Mercúrio, Júpiter e Saturno e Lua

10 e 11 de março: conjunção da Lua, Mercúrio, Júpiter e Saturno

6 e 7 de abril: conjunção da Lua, Júpiter e Saturno

22 de abril: chuva de meteoros Lirídeas

27 de abril: Superlua

5 de maio: chuva de meteoros Eta Aquáridas

12 e 13 de maio: conjunção de Lua, Mercúrio e Vênus

28 e 29 de maio: conjunção de Mercúrio e Vênus

12 e 13 de junho: conjunção da Lua, Vênus, Marte e estrela Pollux

11 a 14 de julho: conjunção de Vênus e Marte

12 de julho: conjunção da Lua, Vênus e Marte

21 a 24 de julho: conjunção de Vênus, Marte e estrela Regulus

30 de julho: chuvas de meteoros Delta Aquáridas do Sul e Alfa Capricornídeos

12 e 13 de agosto: chuva de meteoros Perseidas

15 a 31 de agosto: os cinco planetas mais brilhantes visíveis ao mesmo tempo no céu

17 a 19 de agosto – conjunção de Mercúrio e Marte

8 e 9 de setembro: conjunção da Lua, Mercúrio, Vênus e estrela Spica

9 de outubro: conjunção da Lua, Vênus e a estrela Antares

21 de outubro: chuva de meteoros Orionídeas

17 de novembro: chuva de meteoros Leônidas

19 de novembro: eclipse lunar parcial

7 de dezembro: conjunção da Lua, Vênus e Saturno

14 de dezembro: chuva de meteoros Geminídeas

31 de dezembro: conjunção da Lua, Marte e Antares

Fenômenos que ocorrem em 2021, mas não serão vistos na Paraíba

8 a 12 de janeiro: conjunção de Mercúrio, Júpiter e Saturno

– Motivo: proximidade com o Sol

– Motivo: proximidade com o Sol 13 e 14 de janeiro: conjunção da Lua, Mercúrio, Júpiter e Saturno

– Motivo: proximidade com o Sol

– Motivo: proximidade com o Sol 6 de fevereiro: máxima conjunção de Vênus e Saturno

– Motivo: proximidade com o Sol

– Motivo: proximidade com o Sol 10 de fevereiro: conjunção de Vênus, Júpiter, Saturno e Lua

– Motivo: proximidade com o Sol

– Motivo: proximidade com o Sol 11 de fevereiro: máxima conjunção de Júpiter e Vênus

– Motivo: proximidade com o Sol

– Motivo: proximidade com o Sol 15 a 28 de fevereiro: conjunção de Mercúrio, Júpiter e Saturno

– Motivo: proximidade com o Sol

– Motivo: proximidade com o Sol 26 de maio: eclipse lunar total

– Motivo: será visível em totalidade apenas em países do Pacífico e Leste Asiático, Austrália e oeste da América do Norte. México, Chile e Argentina terão visão parcial do fenômeno

portalcorreio