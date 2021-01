Polícia prende suspeitos de assalto, captura foragido e apreende arma de fogo em Riachão do Poço e Sapé

A Polícia Militar prendeu três suspeitos de assalto, cumpriu um mandado de prisão e apreendeu uma arma de fogo nas cidades de Riachão do Poço e Sapé. As ações aconteceram nessa sexta-feira (15).

Em Riachão do Poço, duas pessoas que estavam sendo procuradas por diversos delitos na região, entre eles um assalto acontecido no dia anterior, foram presas pela Força Tática da 3ª Companhia do 7ª Batalhão. Durante abordagem aos suspeitos, os policiais ainda constataram que um deles possuía um mandado de prisão em aberto. A dupla, e os materiais encontrados com eles como capacete, coturno e celular, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Santa Rita.

Também nessa sexta-feira, policiais da 3ª Companhia chegaram à localização de um homem suspeito de assalto que vinha cometendo crimes na cidade de Sapé. O suspeito foi preso e apresentado na Delegacia em Santa Rita, onde suas práticas criminosas serão apuradas.

Motopatrulhamento – Também na tarde dessa sexta-feira, policiais do Batalhão Especializado em Policiamento com Motocicletas (BEPMotos) apreenderam uma espingarda de calibre indefinido, nas proximidades da rodovia estadual PB 073, também em Sapé. O armamento estava com um suspeito que fugiu ao perceber a chegada da PM na região, e se desfez da espingarda. Os policiais levaram a arma apreendida para a Delegacia da cidade.

As ações preventivas devem continuar durante todo o fim de semana na região, com objetivo de prevenir crimes patrimoniais e contra a vida.