Escola Técnica Estadual de Guarabira abre 150 vagas

Duas festas que violavam as medidas de distanciamento social em prevenção ao novo coronavírus foram encerradas pela Polícia Militar na noite desse sábado (26), em João Pessoa. As intervenções aconteceram nos bairros de Mangabeira e Valentina, na Zona Sul. Os organizadores dos eventos não foram identificados.

Segundo a PM, a festa em uma granja em Mangabeira reunia mais de 200 pessoas, entre elas adolescentes. Havia consumo de bebidas alcoólicas e de entorpecentes no local. Já a festa no Valentina foi interrompida ainda no início. Os policiais militares chegaram ao local quando estavam se iniciando as aglomerações.

As ações de dispersão foram realizadas pelo policiamento preventivo e força tática do 5º Batalhão e contou com o apoio de militares do Centro de Educação.

