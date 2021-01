O seu problema tem Solução, saiba como

Entre as ações do processo denominado de ‘reestruturação’, três agências do Banco do Brasil devem ser fechadas na Paraíba. A informação foi confirmada ao Portal T5 pela assessoria de comunicação da instituição, que prevê mudanças nas estruturas já a partir do mês de fevereiro.

As agências a serem fechadas são as dos bairros dos Bancários e Tambiá (João Pessoa) e Jardim Paulistano (Campina Grande).

Além do fechamento, ao menos outras seis filiais devem se tornar postos de atendimento no interior do estado. As mudanças no Banco do Brasil devem gerar demissões de até 5 mil funcionários.

Em protesto, o sindicato dos Bancários da Paraíba, articula – junto aos colaboradores, mobilizações. Lindonjhonson Araújo, presidente da instituição detalhou as ações.

“Estamos fazendo um movimento de protesto. O que acontecerá com o Banco do Brasil não se trata de reestruturação, e sim desmonte. Tem agência que vai passar de agência pra posto de atendimento – afetando principalmente os clientes do interior”.

“Temos uma mobilização programada para o dia 29 desse mês. Serão 24 horas de protesto. Amanhã, inclusive, todo mundo estará de preto, em protesto. Estamos discutindo novas possibilidades”, completou.

