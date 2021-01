Advogado é preso após descumprir medida protetiva

Um motorista de aplicativo, de 39 anos, foi ferido com um tiro no braço, na madrugada desta sexta-feira (22), na cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa. A vítima também é policial militar, lotado na Cavalaria.

De acordo com as investigações da Polícia Militar (PM), a vítima deu entrada por volta das 0h45 e informou que estava no bairro de Tambaú, na capital paraibana, quando três suspeitos solicitaram a corrida por meio de um aplicativo e entraram no veículo em direção ao município onde ocorreu o assalto.

Ao chegarem a Santa Rita, os bandidos mandaram o motorista descer e anunciaram o assalto. O condutor reagiu, mas terminou baleado. A vítima foi socorrida por uma viatura da PM ao Hospital de Trauma, onde foi atendido e recebeu alta.

Às 04h45, a polícia afirmou que um homem foi encontrado ferido com tiros na cabeça, em Várzea Nova, distrito de Santa Rita. O jovem sem documentação foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A polícia ainda não sabe se o paciente tem ligação com a ocorrência do motorista por aplicativo.

