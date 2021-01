Após negociações, doses da vacina da Índia chegam hoje ao Brasil

Após uma semana de espera, os 2 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da Oxford/AstraZeneca devem chegar a São Paulo nesta sexta-feira (20). Segundo o Ministério da Saúde, a carga vinda da Índia é aguardada para o final da tarde de hoje, em um voo comercial da companhia aérea Emirates, no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Em seguida, após os trâmites alfandegários, a carga será transferida para um avião da Azul, com destino ao Rio de Janeiro, onde fica Bio-Manguinhos, unidade da Fiocruz que fará a rotulagem das ampolas. As vacinas são produzidas pelo Instituto Serum, parceiro da AstraZeneca na Índia. A Fiocruz pagou R$ 54,9 milhões pelas doses.

A previsão da Fiocruz é de que as vacinas estejam prontas para distribuição na tarde de sábado (23). Posteriormente, as vacinas serão entregues ao Ministério da Saúde, que, por meio do PNI (Programa Nacional de Imunizações), irá distribui-las de acordo com a proporção populacional de cada estado.

O Brasil e a Índia concluíram os procedimentos para importação e a liberação da importação foi anunciada nesta quinta-feira (21), após um imbróglio que se tornou uma dor de cabeça para o governo brasileiro desde a semana passada.

Espera

Um avião da Azul chegou a ser adesivado e estava pronto para decolar ao país asiático na quinta-feira (14), quando um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de lá sinalizou que o Brasil havia se precipitado.

O voo chegou a ser remarcado para sexta-feira, mas acabou cancelado diante da dificuldade em obter uma data certa para o envio da carga.

No domingo (17), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) concedeu autorização de uso emergencial para o lote de 2 milhões de doses e também para a CoronaVac, do Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac.

Sem a vacina de Oxford em território brasileiro, o ministério iniciou a campanha de vacinação apenas com os 6 milhões de doses liberados da CoronaVac.

O presidente Jair Bolsonaro e o chanceler Ernesto Araújo comemoraram e agradeceram a decisão do governo indiano.

r7