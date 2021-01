UEPB divulga 14ª chamada da Lista de Espera do Sisu

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou a 14ª chamada da Lista Geral de Espera do Sistema de Seleção Unificada (Ssu) 2020/2. As matrículas dos aprovados nesta chamada para cursos de graduação da UEPB serão realizadas das 8h do dia 26 de janeiro até as 16h do dia 27 de janeiro, por meio do envio da documentação exigida para o e-mail [email protected]

Acesse:

Para a matrícula, são exigidas as cópias autenticadas do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar; RG; CPF; Prova de quitação com o Serviço Militar (no caso de candidatos do sexo masculino); Registro de Nascimento ou Certidão de Casamento; Prova de Quitação com o TRE (para maiores de 18 anos); e uma foto 3 x 4 recente; além do formulário de cadastramento de acordo com a cota escolhida na inscrição.

Somente será permitida a matrícula aos estudantes que apresentarem todos os documentos exigidos no Edital, não sendo permitida a complementação de documentos posteriormente. Conforme a matrícula for processada, o candidato receberá o comprovante de matrícula via e-mail em até 48 horas após o envio dos documentos. Basta que o candidato envie o e-mail com a documentação uma única vez.

“A Pró-Reitoria de Graduação lembra aos candidatos matriculados por esse procedimento que, quando as aulas presenciais forem iniciadas, eles deverão entregar os documentos de matrícula devidamente autenticados à coordenação do curso”, disse a instituição.

Quem já cursa alguma graduação e vai ingressar em um novo curso por meio do SiSU 2020.2 precisa cancelar sua atual matrícula para poder efetivar a nova. Quem é aluno da UEPB e deseja cancelar sua matrícula vigente para efetuar matrícula em novo curso, deve enviar a solicitação de cancelamento para o e-mail [email protected]

assessoria