Detran realiza primeiro leilão de veículos de 2021

Mais de 400 vagas para cursos técnicos profissionalizantes e pós-graduação estão sendo ofertadas na Associação Pestalozzi de João Pessoa. Os cursos serão realizados em parceria com o Centro Integrado de Educação Profissional (CIEP).

Na área técnica, os cursos que estão sendo oferecidos são: administração, vendas, estética, farmácia e libras. Já para a pós-graduação, os cursos são: psicopedagogia institucional, clínica e hospital e educação especial e inclusiva com ênfase em deficiência intelectual e múltipla. Os cursos acontecem presencialmente e também há opção de ensino a distância (EAD). Serão ofertadas 60 vagas para cada curso. As vagas são limitadas.

O objetivo é de que os estudantes tenham qualificação profissional, além de encaminhamento ao mercado de trabalho e estágios através dos cursos oferecidos pela Pestalozzi. Podem se inscrever estudantes que estejam cursando o ensino médio, além de pessoas que já concluíram o nível médio. Os cursos têm duração de 18 a 24 meses. A idade mínima para realizar a inscrição é a partir dos 16 anos.

“Teremos um polo universitário e técnico na Associação Pestalozzi de João Pessoa. Fechamos uma parceria com o CIEP e Uninta para que a gente possa ofertar a população de João Pessoa cursos técnicos profissionalizantes, como também cursos de nível superior e pós-graduação”, disse o presidente da Pestalozzi, Ricardo Leandro.

Os interessados devem comparecer a partir do dia 1º de fevereiro, na Associação Pestalozzi, que fica localizada na Avenida Ranieri Mazilli, 1732, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa. Os documentos necessários para a realização da matrícula são: comprovante de residência, CPF e RG. As aulas estão previstas para começar no dia 1º de março. Para mais informações, basta entrar em contato através do número de telefone (83) 98655-0665, que também é WhatsApp.

clickpb