Paraibana confirma favoritismo e é uma das imunes na 1ª semana do BBB21

O apresentador do “Domingão do Faustão”, Fausto Silva definiu sua saída da Rede Globo para o mês de dezembro de 2021, após 32 anos no ar. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (25).

Segundo Flavio Ricco, colunista do R7, a Globo não irá renovar o contrato com o apresentador no final do ano. A marca do Domingão poderá continuar, mas a saída de Faustão é dada como certa.

Ricardo Waddington, hoje diretor de Entretenimento, ofereceu ao Fausto um programa nas noites de quinta-feira, mas o apresentador recusou.

Faustão irá avaliar as propostas do mercado.