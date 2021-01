Atlético-MG fecha a contratação do atacante paraibano Hulk

O presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Marcus Vinícius Neves, em entrevista ao programa Arapuan Verdade, na tarde desta sexta-feira (29), disse que 27 mil clientes já conseguiram regularizar as dívidas acumuladas durante a pandemia na Paraíba, e que mais de R$ 20 milhões entre recebidos e parcelados já foram obtidos por meio da campanha “Fique em dia com a Cagepa”.

De acordo com ele, o objetivo do programa é auxiliar o cliente que sofreu com os impactos econômicos, em decorrência do período da pandemia e acabou acumulando as faturas de água. Marcus destacou que a campanha segue até o próximo domingo (31). “Quem ainda não renegociou tem até esse domingo para realizar sua negociação, de forma totalmente remota, pelo teleatendimento 115, pelo whatsapp 98198-4495, além da atendente virtual e do aplicativo Cagepa”, explicou.

Os clientes dos 201 municípios e 22 distritos paraibanos atendidos pela Cagepa estão tendo a opção de renegociar suas dívidas com até 100% de desconto nos juros e multas e parcelamento em até 60 vezes.

O presidente, disse ainda na entrevista acompanhada pelo ClickPB, que houve um aumento considerável no consumo de água residencial. “O ano de 2019 registrou 91,7 milhões de metros cúbico. Já com a pandemia houve um aumento para 95,6 milhões de metros cúbicos devido a pandemia, com as pessoas isoladas em casa”, analisou, reforçando também que, por conta do cenário de quarentena, a inadimplência pela suspenção dos cortes com os decretos de calamidade pública deram um salto no endividamento.

Fonte: ClickPB