Mulher é vítima de estelionato dentro do Banco Bradesco, agencia central de Guarabira

O governador João Azevêdo anunciou nesta sexta-feira (29), por meio de suas redes sociais, o cancelamento do ponto facultativo estadual no período de Carnaval, compreendendo os dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A medida será publicada na edição deste sábado (30) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O chefe do Executivo estadual explicou que as medidas de enfrentamento do coronavírus devem ser mantidas, mesmo com o início da chegada das vacinas. “É preciso manter os cuidados de sempre, especialmente, evitando aglomerações. Vamos pensar em aglomerações em outro momento, quando a maioria da população estiver vacinada”, argumentou.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a Paraíba já contabiliza 188.290 casos confirmados de coronavírus e 4.025 óbitos.