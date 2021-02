Homem mata a companheira em Pocinhos e depois morre em acidente na BR-230

(Foto: Reprodução / WhatsApp )

O motorista de um carro de luxo, suspeito de atropelar seis pessoas e ferir outras duas com uma arma de fogo, em Campina Grande, foi identificado pela Polícia Civil. O carro do suspeito também foi apreendido pelos policiais, no final da tarde deste sábado (30).

Delegado Jorge Luiz informou que houve a identificação do autor dos atropelamentos e o carro foi apreendido, mas o suspeito não foi encontrado. “O proprietário do veículo não foi localizado, que é certamente o causador do acidente”, falou o delegado.

Entenda o caso:

Um homem é suspeito de atropelar seis pessoas e ferir outras duas com uma arma de fogo, na madrugada deste sábado (30), em Campina Grande. O caso aconteceu em frente a um bar, no bairro São José, por volta de 2h.

As oito vítimas estavam em frente ao estabelecimento, que já estava fechado. Uma das pessoas atropeladas disse que os crimes foram motivados por ciúmes. “O homem que nos atropelou estava no bar com a namorada e discutiu com ela. Na saída, ele jogou o carro contra as pessoas que estavam esperando o uber. Depois ele voltou e atirou“. A vítima preferiu não ser identificada.

Entre baleados e atropelados, três mulheres e cinco homens foram socorridos para o Hospital de Emergência e Trauma. Durante a madrugada, cinco receberam alta médica.