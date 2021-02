Paciente de 101 anos se cura da covid-19 em Campina Grande

Luiz Pereira dos Santos estava vendendo feijão na feira livre da cidade no ponto comercial de sua mãe (Margarida do Feijão), quando foi surpreendido. A motivação do crime está sendo investigada, mas há comentários de que a vítima pode ter sido morta por vingança ou por engano. Um irmão de Luiz teria sido assassinado uma pessoa com duas facas, há dois anos. Veja o vídeo abaixo:

https://www.instagram.com/p/CIsq20OletZ/?igshid=1tmqh5ifr1hce