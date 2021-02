Maus-tratos: Criança era mantida acorrentada em barril de ferro em Campinas – SP

Uma mulher foi assassinada pelo companheiro, na madrugada deste domingo (31), na cidade de Pocinhos, Agreste paraibano. Pouco tempo depois, o suspeito do crime morreu, em um acidente na BR-230, no km 21.

As informações da Polícia Militar são de que Maria Aparecida da Silva foi ferida com oito golpes de faca. Ela ainda chegou a ser levada para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

A irmã da vítima contou à polícia que o suspeito, Jucielio Lima Policarpo, foi até a casa dela e confessou que matou a mulher, afirmando que iria cometer suicídio. Em seguida, ele se envolveu em um acidente e morreu na BR-230.

