RETORNO: Camila defende volta das sessões presenciais na Assembleia: “Não se justifica mais trabalho virtual”

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) defendeu nesta segunda-feira (1º) o retorno das sessões ordinárias da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) de forma presencial. A defesa da parlamentar foi feita durante a reabertura dos trabalhos da Casa com a eleição para os cargos de 1º secretário e 2º vice-presidente da Mesa Diretora. Para Camila, não existe mais justificativa para que os deputados não estejam trabalhando presencialmente, seguindo todos os protocolos de segurança contra o coronavírus.

“Acho que não faz mais sentido os deputados estarem em casa. A gente participou de uma campanha eleitoral e você vê a cada dia as pessoas voltando às suas rotinas, sejam os profissionais autônomos, sejam os funcionários públicos e não faz sentido os deputados continuarem trabalhando de casa”, destacou Camila.

A deputada defendeu que o retorno seja feito com cuidado, sendo observado todos os protocolos de segurança. “A gente tem que trabalhar. Não faz sentido continuarmos com sessões remotas quando muitos trabalhadores já voltaram à sua rotina de trabalho presencial. Defendo que as sessões sejam realizadas em um local aberto, todos com máscaras e com os deputados e servidores que tenham algum tipo de comorbidade trabalhando de casa”, disse.

A parlamentar destacou que desde o ano passado vem conversando com o presidente da ALPB, Adriano Galdino (PSB), sobre o retorno das sessões presenciais. “Pelo que tenho conversado com outros deputados, a maioria quer o retorno das sessões. Eu espero que essa seja a primeira de muitas. Nós paramos em 17 de março de 2020, ou seja, estamos a quase um ano sem realizarmos as sessões presenciais”, lembrou.

Mesa Diretora – A Mesa Diretora de 2021 e 2022 é formada pelos deputados: Tião Gomes- 1º vice-presidente; Tovar Correria Lima– 2º vice-presidente; Felipe Leitão – 3º vice-presidente; Galego Souza – 4ª vice-presidente; João Gonçalves– 1º secretário; Bosco Carneiro – 2º secretário; Dra Paula Francinete – 3º secretário; Anderson Monteiro – 4º secretário; Camila Toscano- 1º suplente; Moacir Rodrigues – 2º suplente; Caio Roberto – 3º suplente e Walber Virgolino – 4º suplente.