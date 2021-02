Você sabia que Jesus Cristo visitou as Américas?

Existe uma pergunta que incomoda muita gente: por que pessoas boas se dão mal, e pessoas más se dão bem? Essa pergunta incomoda todos os que leem notícias. Quem já não viu um político corrupto ou executivo desonesto conseguirem riquezas à custa do povo, contratarem os melhores advogados, pagarem altas propinas e saírem de cena cheios de dinheiro? E quem já não viu o exemplo de um pai de família honesto sendo prejudicado porque se recusou a fazer algo ilegal ou desonesto? Qualquer pessoa, ao ver essas injustiças, pensaria consigo o porque de pessoas boas se darem mal enquanto pessoas más se dão bem. O desejo de justiça faz parte de qualquer pessoa de bem.

Essa pergunta sempre acompanhou a humanidade, não sendo só um problema de nossos dias. Lemos no velho testamento a mesma reclamação, feita ao Senhor: “Vós dizeis: Inútil é servir a Deus; que nos aproveita termos guardado os seus preceitos, e andarmos pesarosos diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos; também os que cometem impiedade se edificam; também tentam a Deus, e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam um com o outro;” (Malaquias 3:14-16) Não nos faltam exemplos de pessoas más que se dão bem, e de pessoas boas que se dão mal.

Então, no final, os maus se dão bem e os bons se dão mal? Não, isso nunca acontecerá. No fim, os justos serão recompensados, e os injustos sofrerão. Quando nos afligimos com esses problemas, “o Senhor atenta e ouve;” Lemos mais tarde que “há um livro de recordações escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei deles minha propriedade; poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve.” (Malaquias 3:16-17).

Acima de todos os exemplos, coloco o de Jesus Cristo. O maior de todos veio e sofreu. Ele pagou pelos meus pecados, e pelos seus, e pelos de toda a humanidade. Ele sofreu pelo que não merecia, porque nos amava. É Ele que diz que nós seremos Dele.

