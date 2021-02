Bolsonaro quer prioridade em projetos sobre armas e de autorização para militar matar em serviço

O discurso do padre Antônio Evandro de Oliveira, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Livramento, no município de Livramento, no Sertão paraibano, continua repercutindo. A secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, que assistiu ao discurso do religioso, lamentou a fala do representante da Igreja Católica. De acordo com ela, o padre teve uma postura anticristã e promoveu ataques preconceituosos contra LGBTs.

“Nós lamentamos profundamente, uma pessoa que se diz cristã, que é um padre, que representa a igreja, representa toda uma estrutura da igreja, esqueça os seus princípios cristãos e possa tentar atingir uma pessoa ou as pessoas que são cidadãos, cidadãs e que tem uma cidadania LGBT”, afirmou em conversa ao ClickPB e destacou que são pessoas que merecem o respeito.

Lídia Moura ainda pede que o Ministério Público se manifeste sobre o caso, que pode, em tese, ser entendido como transfobia (decisão cabe ao juiz). Ela pede que a instituição ofereça denúncia a fim de que o religioso possa responder sobre os ataques preconceituosos contra a população LGBT, “porque foi contra todo grupo de pessoas”.

“Ele [padre] fez apontamentos contra essa população, sobre a maneira e a conduta dessa população, com afirmações preconceituosas que vão ferir a dignidade humana dessas pessoas. Ele conseguiu ferir a dignidade humana naquela comunidade e em todas as demais, haja vistas que está nas redes sociais do mundo”, ressaltou.

Além disso, a secretária ressaltou que o padre prestou um desserviço a sua comunidade. “Quando ao invés de proteger essa populaçao, se volta contra ela com ataques preoconceittuosas e tem uma postura anticristã”, finalizou.

