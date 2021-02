Gênesis é a novela bíblica mais vista da história da Record TV

A cantora Karol Conká satirizou o sotaque da advogada paraibana Juliette no BBB21 e foi alvo de críticas na web no último domingo (31). Ela fez isso enquanto conversava com Fiuk e Gilberto no Quarto Colorido. De imediato, os fãs do reality começaram a comentar a postura de Conká no Twitter e afirmaram que ela foi xenofóbica com a participante nordestina. A comoção foi tanta que a frase Juliette Merece Respeito foi um dos assuntos mais comentados do dia.

Ranço e novos ataques

Karol Conká não esconde de ninguém que tem “ranço” de Juliette. Em conversa com Nego Di, Lumena e João na cozinha, nesta segunda-feira (1°), a cantora voltou a atacar a advogada e disse que ela estaria manchando a imagem dos paraibanos.

Qualquer hora que eu vou ver ela falando e vou falar ‘shh, cale a boca. Você cale a boca’. Chegou aqui e me beijou eu vou falar ‘saia’. Eu tentei ontem na festa, brinquei, dancei, mas eu acho péssimo ficar excluindo, virar a cara. Dá dó, sabe? Eu pensava ‘tá perdida no jogo’. Eu sei da minha força, da minha potência. Imagina para essa garota ter eu brigando com ela. Eu sei que pode doer mais nela. Por isso eu fico me guardando para não discutir”, disse.

Karol falou que Juliette usa sua origem para justificar seu jeito e afirmou que conhece outros paraibanos e que a maquiadora estaria queimando seus conterrâneos.

“Você muda a sua postura coco de mulher frouxa e representa o seu lugar com maestria”, disse aos brothers, se referindo à sister. “Eu conheço muitos paraibanos e ela não pode queimar assim”, completou.

Após polêmica, Juliette iguala Karol Conká em número de seguidores

Enquanto Karol Conká e Juliette protagonizam cenas de bate-boca no “BBB 21” (TV Globo), aqui fora o público passou a seguir a advogada nas redes sociais, enquanto Karol perdeu quase 100 mil seguidores após falas preconceituosas contra a sister.

Juliette atingiu, na tarde desta segunda-feira, a marca de 1,7 milhões de seguidores no Instagram. Antes de ser anunciada no reality global, a advogada somava um pouco mais de 12 mil seguidores. Depois da estreia do programa, este número já passava da casa dos 300 mil seguidores.

Karol já começou o reality show somando 1,5 milhões de seguidores no Instagram, este número cresceu após a divulgação e estreia do programa, chegando a 1,8 milhões. Agora a rapper está com 1,7 milhões.