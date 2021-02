MP. investiga atendimento do conselho tutelar no caso do menino acorrentado em Campinas – SP

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) pediu ao Governo do Estado nesta quinta-feira (4), Dia Mundial de Combate ao Câncer, que a Secretaria de Saúde adote as providências necessárias no sentido de promover ações de conscientização sobre a prevenção e detecção precoce do câncer de pele e de próstata nos municípios paraibanos. De acordo com Instituto Nacional do Câncer (INCA), na Paraíba serão 1.740 novos câncer de próstata por ano e 3.500 de pele, somando 5.240 ocorrências em um ano. No Brasil, serão 65 mil novos casos de próstata e 185 mil de pele.

“É necessário observar que a detecção precoce reduz a mortalidade por proporcionar agilidade no início do tratamento adequado. Por isso, ingressamos com dois pedidos de apelo ao Governo do Estado para que promova ações de prevenção em todo o estado”, destacou a deputada.

De acordo com o Inca, o câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil e isso ocorre por causa do excesso de exposição aos raios ultravioleta do sol. O diagnóstico de câncer de pele leva em conta o aspecto clínico da lesão, sua coloração e forma e o resultado da biópsia dos tecidos da própria lesão e dos que estão ao seu redor. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares, responsáveis por 177 mil novos casos da doença por ano. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo de câncer da pele e registra 8,4 mil casos anualmente.

Já o câncer de Próstata é uma doença causada pelo desenvolvimento anormal das células da próstata, que se multiplicam repetidamente até formarem um tumor maligno. Há vários tipos de câncer de próstata. Por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipiscas têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Logo, é recomendado aos homens a partir dos 45 anos procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico, que é gratuito, anualmente.