TSE confirma suspensão de consequências para quem não votou em 2020

Wesley Safadão está sendo processado por Jonas Alves da Silva, que o acusa de plagiar a música Vaqueirinha Maltratada. A ação corre no TJ-CE (Tribunal de Justiça do Estado do Ceará) desde 14 de julho de 2020. De acordo com solicitação da 2ª Vara Cível da Comarca de Eusébio, nesta terça-feira (3), o compositor deve ser intimado “em breve” para responder os questionamentos feitos pela defesa de Safadão.

Silva afirma, por meio do processo, que a canção é 100% de sua autoria e, ainda, que a obra foi plagiada pelo artista, “estando sua música em vários portais musicais, dentre eles o Sua Música, com 12,2 milhões de acessos e 1,57 milhões de downloads, dentre outros.”

No dia 15 de julho, de acordo com os autos, a Justiça atendeu parcialmente ao questionamento do compositor ao reconhecer a “probabilidade do direito do autor, uma vez que sua música está registrada no ECAD, comprovando a sua autoria, e encontra-se em exibição na internet sem a sua permissão, em músicas atribuídas” a Safadão.

A defesa do cantor negou as acusações e, ainda, afirmou que “jamais explorou comercialmente a obra”. Segundo ao que foi apresentado à Justiça do Ceará, o famoso disse que, em meados de março de 2018, gravou o EP Diferente Não, Estranho, com músicas de vaquejadas, como forma de homenagear outros artistas.

Procurada pelo R7, a assessoria de imprensa de Safadão afirmou apenas que os “advogados e o artista estão agindo conforme a lei”.

r7