UFPB lança edital com 600 bolsas de monitoria para o período 2020.2

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) lançou um edital de seleção de projetos de ensino para o Programa de Monitoria nos quatro campi. Estão sendo oferecidas 600 bolsas no edital, destinado exclusivamente para o período letivo 2020.2, que terá início em março, de forma remota e/ou híbrida.

Os projetos de ensino – individuais ou departamentais – voltados para cursos de graduação presenciais ou a distância devem ser submetidos no período de 10 a 16 de fevereiro, exclusivamente por meio do portal docente no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA).

Após a divulgação do resultado dos projetos selecionados no Programa serão abertas as inscrições para os processos seletivos de candidatos às vagas de Monitoria, que ocorrerá de 10 a 16 de março. O tipo de seleção que será aplicado no formato remoto ficará a cargo dos professores e departamentos que inscreveram seus projetos de ensino. Os aprovados iniciarão suas atividades no dia 19 de março, segundo o calendário proposto no edital.

De acordo com a Pró-Reitora de Graduação, Silvana Maciel, as vagas de monitoria são para o semestre letivo 2020.2, que começará no próximo dia 3 de março, com ensino remoto e/ou híbrido. Assim, os monitores selecionados atuarão até o final do semestre, no mês de julho.

A atividade de monitor para o período 2020.2 poderá ser desenvolvida na modalidade remunerada (monitor bolsista) ou não remunerada (monitor voluntário). Cada bolsista receberá até quatro parcelas mensais de R$ 400 para uma carga horária de 12 horas semanais, exercidas entre março e julho e 2021.

A coordenadora de Programas e Projetos Acadêmicos da Pró-Reitoria de Graduação (CPPA/PRG), Luíza Góes, destaca a relevância do Programa de Monitoria para auxiliar o bom andamento das atividades acadêmicas na UFPB. “O objetivo da seleção é abranger, dentro das possibilidades desse momento de pandemia, as realidades encontradas na instituição, que possui muitas disciplinas de práticas acadêmicas e laboratoriais”, afirmou.

Mais informações sobre a seleção estão disponíveis no edital da CPPA/PRG. Dúvidas podem ser esclarecidas junto à Pró-Reitoria de Graduação pelo e-mail [email protected] (com o título do e-mail: Monitoria 2020.2 – Informações).

clickpb