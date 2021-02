Bolsonaro diz que estuda projeto de lei para mudar cobrança de ICMS sobre combustíveis

Um dos grupos musicais mais tradicionais e inovadores da Paraíba, o Coral Universitário Unipê está com as inscrições abertas para a seleção de novos cantores. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas entre os dias 1º e 19 de fevereiro, exclusivamente por meio deste formulário. A seleção é destinada às comunidades externa e interna, e os interessados não precisam ter experiência em canto ou coros.

Ao todo, são 25 novas vagas: 15 vozes femininas e dez vozes masculinas, que serão distribuídas nas categorias de Coral (soprano, contralto, tenor e baixo). Os candidatos serão convocados para um teste de audição, que será realizado de forma remota devido à pandemia pela Covid-19.

Instruções para os testes serão enviadas aos participantes para o e-mail cadastrado em momento posterior à inscrição. Maestro do Coral Unipê, o prof. João Alberto Gurgel explica que serão consideradas e analisadas a musicalidade natural dos candidatos durante as audições.

Ensaios e apresentações

Com a pandemia, o grupo se reinventou: os ensaios e as apresentações dos coristas serão feitos de forma híbrida, entre momentos remotos e presenciais – quando for permitido e seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Os ensaios ocorrerão nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 17h40 às 19h.

“O modo de ensaio e apresentação virtual foi implantado e otimizado principalmente por causa da pandemia, porém, mesmo após esta fase pela qual estamos passando, não tenho dúvidas de que o modo híbrido fará parte de nossa metodologia e atuação, com o intuito de melhorar cada vez mais a atividade, abrindo mais possibilidades de atuação e inovação”, conta o maestro João Alberto Gurgel.

Coral Universitário Unipê

Em 2021, o Coral Unipê completará 20 anos de existência, sendo marcado pelo ecletismo de performances e pioneirismo em apresentações virtuais em multivídeo. Suas principais características são levar arte, alegria, congraçamento, inovação, cultura e sonhos musicais ao público e seus integrantes.

Serviço

Inscrições: entre os dias 1º e 19 de fevereiro, exclusivamente por meio deste formulário

Audições remotas: instruções serão enviadas para os e-mails cadastrados na inscrição

Ensaios: segundas, quartas e sextas-feiras, das 17h40 às 19h

portalcorreio