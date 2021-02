O Governo da Paraíba publicou, neste sábado (6), a 18ª avaliação do Plano Novo Normal Paraíba que passa a vigorar a partir desta segunda-feira (8) (https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/novonormalpb ). O documento aponta que 89% das cidades paraibanas (198) estão classificadas na cor amarela; 22 municípios devem ter a mobilidade restrita, uma vez que estão classificados em bandeira laranja; e os municípios de Mogeiro, Natuba e Baía da Traição são os únicos classificados na bandeira verde. Não há municípios avaliados na bandeira vermelha, cuja cor indica mobilidade impedida.

Em comparação com a avaliação anterior, três municípios passaram da bandeira verde para a bandeira amarela. Seis municípios tiveram transição da bandeira amarela para a bandeira laranja e foram registradas três transições da bandeira amarela para a bandeira verde, que teve sua participação mantida em 3% dos municípios paraibanos. Por sua vez, três municípios paraibanos transitaram da bandeira laranja para a bandeira amarela.

“Cabe sempre ressaltar que as transições para bandeira laranja (possível piora da classificação) devem ser acompanhadas com ainda mais atenção e cautela pelas autoridades sanitárias locais, para que se evite um agravamento ainda maior na disseminação da Covid-19 em seus territórios”, pontuou o secretário executivo de Gestão de Rede de Unidades de Saúde, Daniel Beltrammi.

O secretário reforça que entre os dias 12 e 17 de fevereiro de 2021 haverá suspensão do ponto facultativo nos serviços públicos estaduais, bem como limitação do funcionamento de bares e restaurantes até as 23h, sendo possível que sigam funcionando após este horário apenas para atividades de delivery e take away. Tais medidas visam atenuar os efeitos negativos vinculados ao alto potencial para geração de aglomerações das festividades carnavalescas, cuja realização está vedada pela autoridade sanitária estadual e pelo Governo do Estado da Paraíba.

“Os esforços para que se contenham as evoluções da situação pandêmica para pior devem ser mantidos e dependem da decisão de cada uma das pessoas em seguir protegendo suas vidas por meio dos métodos e comportamentos reconhecidamente efetivos para conter a disseminação do novo coronavírus. Neste contexto é fundamental destacar que a temporada de verão no litoral e balneários paraibanos, bem como o período de carnaval que se aproxima merecem máximo empenho de todas as paraibanas e paraibanos no sentido de seguirem usando máscaras com frequência, não se aglomerar, ou seja, conviver apenas com seu núcleo familiar básico (pessoas que residem no mesmo domicílio), além de manter boa higiene das mãos”, orienta.

Vacinação – A Paraíba já iniciou a vacinação para a Covid-19 e, neste momento, é o 9º Estado da Federação com maior registro de doses aplicadas em 06/02/2021, segundo informações da autoridade sanitária federal.

De acordo com Beltrammi, chegar bem até a vacina, sem adoecer, é tarefa e prioridade de toda Paraíba. Evitar a disseminação da Covid-19 no Estado permitirá que as vacinas possam rapidamente começar a ampliar seus efeitos protetivos. “Uma vez vacinadas, paraibanas e paraibanos devem continuar seguindo rigorosamente as recomendações quanto à proteção individual e coletiva. Será o uso contínuo das máscaras, a manutenção do correto distanciamento social e a lavagem frequente das mãos que evitarão a disseminação do novo coronavírus para as pessoas que ainda não foram vacinadas, posto que o vírus ainda pode ser transportado por pessoas já vacinadas”, esclareceu o secretário.

Inquérito sorológico – Em atenção ao relatório final do inquérito sorológico realizado na Paraíba, constatou-se que 10% da população paraibana teve contato com o novo coronavírus, sendo por este infectada. Isto representa um pouco mais de 400.000 pessoas, número ao menos duas vezes maior que os casos identificados (196.542 em 05/02/2021) pelos exames laboratoriais realizados para o diagnóstico da doença em todo estado.

Predomina o sexo feminino (11,2%) em detrimento do sexo masculino (8,7%), muito em função da elevada exposição domiciliar das mulheres à circulação viral propiciada pela força de trabalho masculina, com tendência de assumir comportamentos de risco, como o não uso de máscaras, de forma mais frequente.

Entre as diversas faixas etárias predominou a de 0 aos 11 anos (16,4%), seguida pela faixa entre 50 a 59 anos (10,7%), população também mais exposta aos contatos domiciliares propiciados pelas faixas etárias mais jovens e mais expostas aos ambientes de múltiplas relações interpessoais diárias, e logo de maior risco. A cidade de João Pessoa e a 1ª Macrorregião de Saúde apresentaram nesta ordem as maiores prevalências para a Covid-19 no estado, 13,3% e 15,2%, respectivamente.

“A chegada das vacinas representa uma importante ferramenta para combatermos este inimigo invisível, mas não pode ser motivo para que abandonemos outras 15 medidas protetivas fundamentais como o uso de máscaras, manutenção do distanciamento social e lavagem das mãos. Não é tempo para aglomerações em festas, celebrações, almoços e jantares, mesmo que ao ar livre durante o verão. Os riscos de contágio pela Covid-19 seguem elevados em toda Paraíba. É tempo de cuidado e autoproteção! Lembramos que o carnaval se aproxima e que teremos que ter um firme propósito para seguirmos nos protegendo”, concluiu Beltrammi.