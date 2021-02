Pesquisadora da Fiocruz não recomenda a realização de festas juninas em 2021

Referência no estudo da Covid-19 no país, a médica pneumologista Margareth Dalcolmo, pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), recomendou nesta segunda-feira (8) a não realização este ano das tradicionais festas juninas, de São João, São Pedro e outras. De acordo com ela, até junho, período de realização dos tradicionais festejos no Nordeste, o processo de vacinação contra o coronavírus não terá encontrado o ‘grau de proteção comunitária’ suficiente a garantir segurança sanitária da população.

“Acho que festas, do tipo Carnaval, festejos de São João que são tão importantes em todo o Nordeste, infelizmente, ainda não terão condições de serem realizadas no meio do ano, na sua época normal no mês de junho. A vacinação ainda não terá encontrado um grau de proteção comunitária e que permita fazer eventos dessa natureza sem oferecer riscos de transmissão, portanto, da mesma maneira como recomendei, e vários de nós recomendados, de que não se faça Carnaval, no meio de ano, infelizmente, as festas de São João não deveriam ser realizadas da mesma maneira”, disse a pesquisadora em entrevista ao programa Hora H, da Rádio Pop FM.

Questionada pelos apresentadores sobre qual seria o período seguro para a volta dos grandes festejos, das partidas de futebol com torcida no estádio ou de shows em locais fechados com público, Margareth Dalcolmo foi direta: “nós só podemos pensar em eventos dessa natureza com grau de segurança no ano que vem”.

“É o que penso, considerando o ritmo de vacinação e o êxito que esperamos encontrar com uma grande proporção da população brasileira vacinada até o segundo semestre de 2021. Portanto, não autorizamos a realizar com segurança eventos dessa natureza”, concluiu.

Margareth Dalcolmo faz parte do time de pesquisadores da Fiocruz, Instituto responsável pela fabricação da vacina do Laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

wscom