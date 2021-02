Moro diz lamentar decisão do STF que permite Lula acessar conversas vazadas

A Energisa Paraíba e a Energisa Borborema oferecem mais um serviço digital financeiro para facilitar o dia a dia de seus clientes. A partir desta quinta-feira (11/2), o pagamento das contas de luz poderá ser realizado pelo sistema Pix. Com a solução inovadora, a Energisa torna-se a primeira empresa do setor elétrico a incluir o QR Code nas faturas impressas.

“Mais do que fornecer energia, estamos atuando para aprimorar o atendimento ao cliente. A digitalização de serviços financeiros é fundamental tornar a vida das pessoas mais ágil. O pagamento com o código Pix é seguro, fácil e rápido”, afirma Marcio Zidan, diretor-presidente da Energisa na Paraíba.

A Energisa vem se consolidando como uma empresa completa de energia. “Além de melhorar cada vez mais a qualidade do fornecimento nas áreas de concessão do grupo, estamos avançando rumo ao conceito de Energia 4D, no qual a digitalização está no centro estratégia de negócios. O nosso pioneirismo na solução do Pix demonstra, mais uma vez, que a inovação está no nosso DNA”, afirma Antônio Carlos de Andrada Tovar, diretor de Finanças da Energisa. A Energisa é considerada o maior grupo privado do setor elétrico com capital 100% nacional e também o maior que está presente na Amazônia Legal.

A nova forma de pagamento proporciona grande melhoria na experiência do cliente, já que o QR Code Pix é liquidado muito mais rapidamente. Ela traz benefícios para todos os consumidores, inclusive os não bancarizados, que poderão pagar suas faturas físicas utilizando o QR Code Pix. Além disso, o pagamento pode ser feito a qualquer hora do dia, inclusive nos finais de semana e feriados.

A primeira etapa do novo sistema de pagamento entrou em teste no início do mês nas contas de luz de clientes em dez cidades atendidas pela Energisa: Lucena e Lagoa Seca, aqui na Paraíba, além de Cerejeiras (RO), Tangará da Serra (MT), Nova Andradina (MS), Nova Friburgo (RJ), Dianópolis (TO) e Nossa Senhora do Socorro (SE). O primeiro pagamento Pix no estado foi realizado com sucesso no dia 25 de janeiro.

Sobre a Energisa

Com 115 anos de história, a Energisa é o maior grupo do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (2019), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20,5 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Assessoria