Chove mais de 110mm em JP e Defesa Civil registra queda de árvores

Por ter espaço suficiente para garantir o distanciamento social e manter o protocolo de biossegurança, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Parque da Bica oferece aos visitantes a possibilidade de caminhar em local aberto, em meio à natureza e com fácil acesso. O Parque ainda oferece opção de piquenique com a família, passeio de trenzinho e o pedalinho do Lago das Cinco Fontes.

O diretor do Parque, Rodrigo Fagundes, lembra da importância de respeitar os protocolos e pede a colaboração dos visitantes. “Aqui, as pessoas têm a oportunidade de ficar em contato com a natureza, de caminhar e aproveitar o tempo livre junto à sua família. Porém, lembramos que é obrigatório o uso da máscara, do álcool em gel e do distanciamento social e aproveitamos para reiterar que contamos com a colaboração de todos”, ressaltou.