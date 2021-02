Deus tem um plano para nossa felicidade, quer saber mais?

Todo mundo se sente desanimado às vezes. Mas algumas pessoas têm uma dificuldade mais séria com a qual têm que lidar.

Há uma diferença entre sentir-se triste e sofrer de depressão. Por exemplo, você pode se sentir triste depois de ser reprovado em uma prova ou desanimado porque seu time está em uma maré de derrotas. Tristeza e desânimo são reações normais a desafios e decepções da vida. Então como é possível saber se você ou alguém que você conhece está deprimido ou apenas passando pelos altos e baixos da vida?

Para começar, a depressão é mais do que apenas tristeza. A depressão é uma condição médica que afeta milhões de pessoas de todas as idades e situações. Ela afeta negativamente o modo como a pessoa pensa, sente e age. Alguns dos sintomas da depressão incluem tristeza persistente, falta de energia e sentimentos de desespero e de falta de esperança que duram semanas, meses ou até mais. Aqueles que estão com depressão podem não apreciar muitas das coisas que o faziam antes e podem achar difícil lidar com as atividades diárias.

Não há uma causa específica para a depressão, mas as causas incluem genética, desequilíbrio químico, alguns padrões de pensamento e eventos estressantes da vida. Felizmente, há ajuda. Aprenda mais sobre como as pessoas com depressão se sentem.

Você está passando por um momento desse ou conhece algum amigo que precisa de ajuda? Temos ajuda gratuita para que possamos juntos sermos felizes. CLIQUE AQUI ou chame direto no WhatsApp 83 99135-5996.

Com aigrejadejesuscristo.org (adaptado)